Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde hoje (28/04/2023), em Jacarezinho e Cambará, foi executada a quarta edição da “Operação Conjunta Falcão de Aço”.

As Forças de Segurança do Estado se reuniram na pista do antigo aeroporto de Jacarezinho, próximo ao Bairro Nossa Senhora das Graças, onde aconteceram as preleções e alinhamentos finais pra execução das ações policiais.

Participou também do lançamento da operação, o Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o qual vem apoiando efetivamente os trabalhos de segurança pública em Jacarezinho e região.

Os trabalhos foram desenvolvidos em conjunto pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.

As equipes ROTAM do 2º BPM foram comandadas pelo subcomandante a Unidade, Major Carlos Ricelle Leal, que juntamente com os Delegados e Agentes da Polícia Civil realizaram os cumprimentos de mandados judiciais nas duas cidades.

Também foram realizados bloqueios de trânsito urbano nas principais áreas críticas, abordagens de suspeitos, policiamento rural, entre outras ações de promoção de segurança pública.

A Equipe de Operações Aéreas da Polícia Militar sobrevoou os municípios, dando suporte tático nas abordagens realizadas pelas equipes da ROTAM, ROCAM e POLÍCIA CIVIL, nos cumprimentos de mandados, abordagens nas rodovias e lugares de maior índice de criminalidade.

Ao todo foram empregadas _50 viaturas policiais, com um efetivo de 166 agentes de segurança, 01 helicóptero, 03 motocicletas, sendo abordadas 120 pessoas e 118 veículos, 10 veículos apreendidos, cumpridos 04 mandados judiciais, 47 notificações de trânsito, apreendidas porções de maconha e 09 pessoas presas._

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, que esteve na coordenação geral das tropas militares, enalteceu a integração das Forças de Segurança para melhor atender a comunidade: “Além das prisões e apreensões que buscamos nestas operações, outro fator importante é demonstrar a integração e coesão das Forças do Estado no combate a criminalidade, com equipes altamente profissionais, armamentos e viaturas modernos, uso de helicóptero, motocicletas potentes, ou seja, estamos preparados para proteger a nossa sociedade”.