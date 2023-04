Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho divulgou uma nota em áudio (veja abaixo), para a imprensa na tarde desta quarta-feira (19), desmentido fake news e reforçando a segurança em escolas do Norte Pioneiro. O comunicado foi emitido pelo setor de comunicação do 2º BPM ao Portal InformePolicial às 15h23.

Segundo a nota, estão circulando nas redes sociais mensagens falsas de possíveis ataques as escolas. Ainda de acordo com o comunicado, a Polícia Militar está trabalhando para garantir a proteção dos estudantes, professores e funcionários da educação.

Veja abaixo a degravação na íntegra da nota:

O 2º Batalhão de Policia Militar Informa:

A Polícia Militar do Estado do Paraná vem executando a operação reforço nas escolas públicas e particulares de todo o estado e afirma que não existe nada de concreto com relação a ataques em estabelecimento de ensino e que as informações circuladas em redes sociais são falsas e não passam de fake news. Todos os órgão de segurança publica estão em estado máximo de monitoramento e prontos para agir. Qualquer informação será repassada para os canais oficiais de comunicação.

2º BPM – Jacarezinho.