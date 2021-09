Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta terça-feira (21/09), o 2º BPM realizou oficialmente a abertura da Semana do Trânsito em Jacarezinho, a ação aconteceu no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Manoel Ribas, onde contou com apoio dos atiradores do Tiro de Guerra 05/007, DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito)e DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito).

A “blitz” de conscientização ocorreu com a entrega de uma cartilha sobre Educação no Trânsito e uma mochila para aqueles que passaram pelo local. A operação foi iniciada no último sábado (18/09) e se estende até o próximo (25/09) em diversos pontos da cidade.

Sobre a Semana do Trânsito

O Estado do Paraná foi escolhido como sede para a Abertura da Semana Nacional de Trânsito, cujo ato foi proferido em Solenidade no Palácio Iguaçu com a presença do Diretor do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, Sr. Frederico de Moura Carneiro e o Exm.º Governador do Estado do Paraná, ontem 20 set. 21, às 14hs.

A “Semana Nacional de Trânsito” a ser comemorada anualmente no período de 18 a 25 de setembro mobiliza vários esforços em todos os seguimentos sociais no sentido de realizar ações de conscientização daqueles que utilizam as vias públicas, de modo a agirem com segurança, respeito, cordialidade e com o sentimento de colaboração para um trânsito mais seguro, principalmente pelo alto índice de acidentes de trânsito.

Neste ano, em especial, o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito atuará com foco em Operação Integração de fiscalização e Educação dos Órgãos de Trânsito, priorizando as atividades em veículos de duas rodas.

Nessa semana de conscientização, haverá uma mobilização de diversos órgãos a fim de conscientizar os condutores sobre os abusos no trânsito. Assim sendo, a Polícia Militar do Paraná, desenvolverá diversas ações com este foco.