Nesta segunda-feira (13/12), o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou lançamento da *Operação Natal* no Norte Pioneiro. O evento aconteceu no centro de Jacarezinho, na praça Rui Barbosa.

Na oportunidade, o subcomandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti falou à imprensa sobre a importância do reforço no policiamento em todas as cidades da Unidade, visto o aumento no fluxo de pessoas nesta época do ano.

A operação busca empreender esforços para prevenir e coibir a prática de ações delituosas, visando proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população no período de compras e festas natalinas.