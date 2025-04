No dia 1º de abril de 2025, foi lançada em todo o Estado do Paraná a “Operação Mulher Segura”, iniciativa dedicada ao combate e prevenção da violência doméstica.

Em Jacarezinho, o 2º Batalhão da Polícia Militar deu início às atividades com uma blitz orientativa, onde foram entregues cerca de 200 folders à população. Os materiais informativos abordaram temas como o ciclo da violência, os tipos de violência doméstica, medidas protetivas de urgência e orientações sobre como realizar denúncias.

As equipes envolvidas conduziram ações de conscientização com o objetivo de promover um ambiente mais seguro para as mulheres.

A operação possui um cronograma que se estende até março de 2026 e inclui estratégias como palestras voltadas às mulheres do campo, campanhas educativas nas escolas, intensificação de visitas comunitárias, fiscalização de medidas protetivas e atividades como a caminhada contra o feminicídio e a palestra “de homem pra homem”.

Com um conjunto abrangente de ações, a Operação Mulher Segura reflete o compromisso dos órgãos de segurança pública em proteger e informar a comunidade, atuando ativamente na prevenção da violência contra as mulheres.