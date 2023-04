Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde hoje, 06/04/2023, em Santo Antônio da Platina, foi deflagrada a “Operação Conjunta Falcão de Aço”.

Esta Operação Policial desencadeada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar – 2º BPM, em conjunto com as Forças de Segurança do Estado, participando: Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual -BPRV, Batalhão de Polícia Ambiental – BPAmb, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas – BPMOA, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal – PRF.

Foram realizados bloqueios de trânsito urbano nas principais áreas críticas da cidade, abordagens de suspeitos, cumprimento de mandados, policiamento rural, entre outras ações de promoção de segurança pública.

A Equipe de Operações Aéreas da Polícia Militar sobrevoou a área urbana e rural de Santo Antônio da Platina, dando suporte tático nas abordagens realizadas pelas equipes da ROTAM, ROCAM, POLÍCIA CIVIL, bem como nos cumprimentos de mandados, abordagens nas rodovias em apoio à PRF e BPRv e em lugares de maior índice de criminalidade.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, esteve à frente das equipes militares e afirmou que estas ações se repetirão no Norte Pioneiro, ainda no mês de abril, em áreas a serem definidas, alinhados com o Delegado Chefe da 12ª Subdivisão Policial, Dr. Amir Salmen, para promover a segurança de todos os munícipes do Norte Pioneiro.

Resumo dos Resultados:

▶️ Pessoas abordadas: 533

▶️ Veículos abordados: 267

▶️ Veículos apreendidos: 06

▶️ Cumprimento de Mandados: 07

▶️ Pessoas presas: 04 maiores presos e 02 menores apreendidos – todos por tráfico drogas.

▶️ Notificações de Trânsito: 62

▶️Apreensões Ambientais:

– 03 Pássaros Silvestres;

▶️ Autos Infrações Ambientais – 02 autos (de R$ 1.500,00 por manter animal silvestre em cativeiro e de R$ 14.000,00 por desmatamento de bioma de mata Atlântica).

▶️ Entorpecentes apreendidos: Maconha, Crack e Cocaína.

▶️ Munições.

▶️ N°s dos BOUs confeccionados:

– 2023/386981;

– 2023/387118;

– 2023/387169;

– 2023/ 387331;

– 2023/387609.