Na tarde hoje, 05/10, a Polícia Militar do Paraná, através do 2⁰ Batalhão de Polícia Militar, deflagrou a “Operação Reforço Santo Antônio da Platina”.

A operação está sendo realizada com o intuito de intensificar o policiamento no município, focando em ações de prevenção e repressão de crimes, localização de foragidos, combate a roubos e tráfico de drogas, com intuito proporcionar maior segurança à comunidade platinense.

A operação ocorreu em diversas modalidades de policiamento, tais como patrulhamento urbano e rural, policiamento aéreo, bloqueios táticos e incursões das Equipes ROTAM/2⁰ BPM e CHOQUE/5⁰ BPM (Londrina/PR) em áreas críticas em buscas suspeitos de envolvimento com a criminalidade em Santo Antônio da Platina.

Além das Equipes ROTAM, CHOQUE e Operações Aéreas, também participaram as equipes de Operações com Cães, Patrulha Rural, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental e Rádio Patrulha.

O Comandante do 2⁰ Comando Regional de Polícia Militar – Londrina/PR, Coronel Jefferson Luiz de Souza esteve à frente da tropa durante as ações, com auxílio do Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti e do Subcomando do 2º BPM, Major Carlos Ricelle Leal.

A operação se estenderá até domingo, 08/10/2023, em horários distintos em cada data, inclusive durante a madrugada, e focará em buscas de criminosos e realização de policiamento preventivo. Os resultados serão divulgados no final da operação.

Novas Operações serão realizadas, em breve, nas cidades da região.

