Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta terça-feira (03/05) aconteceu em Jacarezinho, abertura do Maio Amarelo, que trata-se de um movimento com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

*_Por que Maio?_*

Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza.

*_Por que amarelo?_*

O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

O evento contou com a participação da Polícia Militar, DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, DEMUTRAM – Departamento Municipal de Trânsito, atiradores do Tiro de Guerra 05-007, Cavaleiros do Norte Pioneiro – Ordem Demolay da Maçonaria e Vereadores do município de Jacarezinho.