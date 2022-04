Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta sexta-feira (08/04), o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou apoio ao Tiro de Guerra 05/007 na 1ª Marcha a pé com efetivo de atiradores matriculados no ano de 2022.

A atividade se desenvolveu em um percurso de 8 quilômetros, percorrendo estradas rurais e também vias urbanas do município de Jacarezinho, tendo como ponto de partida e chegada a sede do Tiro de Guerra. Tal ação faz parte do programa de formação do combatente básico de força territorial e visa desenvolver nos jovens Atiradores o espírito de corpo, a persistência, a resistência mental, entre outros atributos.

A marcha também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Jacarezinho que assim como o 2º BPM são instituições parceiras do Tiro de Guerra e que sempre apoiam na formação dos atiradores de Jacarezinho.