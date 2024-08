O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) iniciou nesta semana os trabalhos relativos à implementação da Patrulha Maria da Penha no Norte Pioneiro.

A Patrulha Maria da Pena é formada por equipes policiais militares especializadas que atuam no enfrentamento à violência contra as mulheres.

As equipes da Patrulha, além de prestarem orientações às vítimas, atuam preventivamente com patrulhamentos em locais determinados para garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha e também repressivamente, caso sejam encontrados agressores em situação de flagrância dos crimes relacionados à violência doméstica ou de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Os trabalhos tiveram início pela cidade de Jacarezinho, com o apoio da Patrulha Maria da Penha do 18º BPM – Cornélio Procópio e 30º BPM – Londrina. Na terça-feira (13), foram realizadas palestras para os funcionários BBA Indústria Química Ltda e Colégio Rui Barbosa. Outras ações também serão realizadas, tais como visitas às vítimas de violência doméstica, cumprimento de mandados judiciais por descumprimento de medida protetiva de urgência.

Além dos temas direcionados à mulheres, tiveram também orientações voltadas aos homens. Destaque foi para a palestra “De Homem para Homem”, que trouxe como objetivo a conscientização e a procura do engajamento dos homens na prevenção e combate à violência doméstica.

Todas estes trabalhos fazem parte da Operação SHAMAR-2024 (âmbito nacional) e “Operação Mulher Segura”, do Governo do Estado do Paraná, que estão sendo realizadas em conjunto com o Poder Judiciário, Polícia Civil, Ministério Público e os Núcleos Maria da Penha (Numape), este último responsável por prestar assistência jurídica e psicológica gratuitas às mulheres vítimas de violência doméstica.