Em Jacarezinho/PR, na tarde de ontem (28), a equipe Patrulha Maria da Penha, esteve presente na sessão de cinema do filme “E assim que acaba”, o qual tem como um dos temas a violência doméstica, retratada de forma ciclo da violência “tensão – explosão – lua de mel”.

Essa foi uma das atividades educativas fornecidas às mulheres que participam de programas assistenciais do município. Estiveram no local a equipes Da Delegacia da Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAs e outros órgãos que também integram a rede de apoio às vítimas de violência domiciliar. A equipe Patrulha Maria da Penha também explanou como funciona seu atendimento especializado. Participaram do evento aproximadamente 80 mulheres.

Ainda ontem (28), na cidade de Ibati/PR, os policiais militares da Patrulha Maria da Penha realizaram um uma palestra na Câmera Municipal com o tema “Lei Maria da Penha e a Rede de Proteção às Vítimas de Crime de Violência Doméstica e Familiar”, ministrada pela Equipe Patrulha Maria da Penha do 18° BPM.