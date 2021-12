Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu na tarde de ontem, 12/12/2021, no Jardim Castro, em Jacarezinho, a visita de Natal das equipes Policiais Militares do Canil/ROTAM do 2º BPM à pequena Yasmim, 05 anos de idade.

Em atendimento ao pedido envidado pela avó da menina, as equipes foram à residência delas, oportunidade que ocorreu o encontro fraterno de Natal, no qual Yasmim pode conversar com os policiais, conhecer as viaturas, recebendo, por fim, um singelo presente das equipes.

Eis um dos trechos escritos pela Sra. Cláudia, avó da Yasmim, aos policiais:

_*“Minha neta sonha em ser policial e o sonho dela é ser polícia da ROTAM ela fez 5 anos e agt pergunta oq vc quer ganha de natal ela falou q o papai noel faz eu ser polícia …sei que é difícil mas pra deus nd é impossível sou vó dela, se ela recebesse a visita na cabecinha dela já seria um sonho realizado ..esse seria o presente de natal dela ela se chama Yasmim fez 5 aninhos e desde os 3 já falava em ser policial.”*_

Yasmim e Sra. Cláudia, agradecemos imensamente o carinho recebido, e, saiba, que momentos especiais como este, fazem vibrar os corações de cada um dos integrantes de nossa Corporação, nos enchendo de entusiasmo para prosseguirmos em nossa missão: proteger e servir nossa comunidade!!! Deus abençoe toda sua família!!! Feliz Natal !!!!!

São os votos do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, e todo efetivo desta Unidade !!!!

