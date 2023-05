Escutar esta notícia Escutar esta notícia

*Foram apreendidos 4,6 KG de crack, droga avaliada em aproximadamente 230 mil reais*.

Com recebimento de denúncias sobre um determinado indivíduo e sua esposa comercializando drogas em sua residência, em frente a uma Escola, os policiais militares vinham rotineiramente monitorando está área e hoje, 23/05, por volta das 11h00, visualizaram o suspeito, em frente a sua casa, entregando uma sacola para um motociclista, que se evadiu em alta velocidade ao ver a viatura policial nas proximidades.

Os policiais saíram no encalço da motociclista, que foi abordado no cruzamento da Rua João Ferreira com a Rua Júlio Figueiredo, logo após ele sofrer uma queda com a moto. Ele estava em posse da referida sacola, na qual continha várias porções de crack, que pesaram 238 gramas.

Indagado, o motociclista afirmou que era da cidade de Ourinhos/SP e havia acabado de comprar a droga do citado indivíduo suspeito.

Diante disso, os policiais pediram apoio às equipes ROTAM da Unidade, concomitantemente, informaram o Poder Judiciário de Cambará sobre o ocorrido, para expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos suspeitos.

Enquanto aguardavam a ordem judicial e a chegada do apoio, em frente a casa do suspeito, os policiais visualizaram nitidamente objetos sendo lançados da casa dele para quintais vizinhos.

Na sequência, o suspeito e sua esposa se apresentaram às equipes. Já de posse da ordem judicial e com as equipes da ROTAM presentes, foram realizadas buscas que resultaram em localizar no quintal vizinho: _*tabletes de Crack (4,3 Kg), R$670,00, 02 balanças de precisão, 01 rolo de saco plástico, 01 tesoura, 01 rolo fita adesiva, 01 máquina de cartão, 02 iPhone e um caderno contendo a contabilidade do tráfico*._

O indivíduo (22 anos), sua esposa (20 anos) e o motociclista (52 anos) receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo e encaminhados para Delegacia de Polícia de Cambará.

O Comandante do 2 BPM, Major Jaquetti, agradeceu o empenho dos polícias militares: _”Parabéns às equipes de Rádio Patrulha de Cambará pelo excelente trabalho, bem com às equipes da ROTAM e P2 que estavam empenhadas na Operação Conjunta Midas, em Santo Antônio da Platina, desde as 4h manhã e não mediram esforços para se deslocarem a Cambará pra auxiliar as equipes. Juntas, as duas ações polícias, que foram comandadas pelo Major Leal, meu Subcomandante e coordenador operacional da Unidade, deram um prejuízo de aproximadamente 730 mil reais ao narcotráfico, bem como importantes prisões foram realizadas”_, finalizou com comandante

*_Resumo:_*

*Prisões:*

02 homens (22 anos e 52 anos)

01 mulher (20 anos)

*Apreensões:*

Dinheiro;

01 Automóvel;

01 motocicleta;

05 aparelhos celulares;

4,6 kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de Crack.