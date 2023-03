Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu nesta última sexta-feira (17), a ilustre visita do jovem Gabriel Renan Teixeira (12 anos) à Sede da 2º Companhia do 2º BPM, Wenceslau Braz/PR.

Filho da sra. Eliane dos Santos Teixeira e do sr. João Batista Teixeira, Gabriel mora com seus pais Bairro Santo Antônio, desta cidade.

Gabriel se diz fã da Polícia Militar do Paraná e nos honrou com sua presença, oportunidade, na qual, também conheceu as dependências da Companhia, as viaturas e, sobretudo, recebeu vários abraços dos Policiais Militares de plantão e também uma boa conversa!!!

Obrigado, Gabriel! São pessoas como você que nos fazem orgulhos em servir a comunidade do Norte Pioneiro!!! Deus te abençoe!!!

Major QOPM Márcio Jaquetti,

Cmt. do 2º BPM

_Disque denúncia: 181 e (43) 9-9150-0190_