Nesta segunda-feira (05/12), o 2º Batalhão de Polícia Militar lançou a *“OPERAÇÃO NATAL 2022”,* em Jacarezinho com execução em todos os municípios do Norte Pioneiro

Serão aplicados o policiamento a pé e motorizado nas modalidades de patrulhamento, permanência e diligência, intensificando também o policiamento nos horários estendidos de funcionamento do comércio, concentrando o efetivo nos principais locais de circulação de pessoas, para assim garantir a segurança necessária à população.

Acrescenta-se, ainda, o início das férias escolares e proximidade do verão, motivo pelo qual inúmeras famílias programam atividades de compras e passeios no período noturno, diante do que, se justifica o desenvolvimento de ações de policiamento ostensivo e preventivo.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Emerson Castelo Branco, enfatiza que, intensificar o policiamento visa coibir a ação de marginais, principalmente quanto ao cometimento de crimes e contravenções contra a pessoa e o patrimônio. É nossa missão proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população no período de compras e festas natalinas.