No último sábado (01/04), a Banda de Música da Polícia Militar do Paraná realizou evento em comemoração aos 70 Anos do 2º BPM e também alusivo aos 123 anos do município de Jacarezinho/PR.

O evento teve início as 20h00min, no Conjunto Amadores de Teatro – CAT e contou com a participação de aproximadamente trezentas pessoas, que tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo de concerto com 22 músicos comandados pelo maestro, Capitão Elizeu da Silva.

O repertório da Banda foi um dos mais diversificados, agradando a todos os gostos musicais e garantindo um verdadeiro show ao público presente.

O evento foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho e apoio do CAT e JK Artes Gráficas.

O comandante do 2º BPM, major Márcio Jaquetti agradeceu o apoio e destacou a importância de eventos como este para aproximar a Polícia Militar da comunidade. Fala esta que foi reafirmada pelo prefeito Marcelo Palhares, acrescentando ainda a relevância da Unidade, que nesses 70 Anos contribuiu efetivamente para a segurança dos Jacarezinhenses.

A Banda de Música também participou do hasteamento da Bandeira Nacional, assim como do desfile com equipes da Polícia Militar e também alunos-soldados do Curso de Formação de Praças 2022/2023, abrilhantando ainda mais as festividades.