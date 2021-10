Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 2º BPM, com sede em Jacarezinho, realizou nesta quarta-feira (27/10), evento em comemoração ao Outubro Rosa com as Policiais Militares Femininas no auditório do SENAC, em Jacarezinho. O evento visa conscientizar sobre a necessidade de prevenção ao câncer de mama, desenvolvido nacionalmente.

O evento contou com a participação da psicóloga Vanessa Smaha, que tratou da saúde mental da mulher e a Dra. Ana Clara Baggio, fisioterapeuta, trazendo conhecimentos relativos à importância da postura na saúde e na estética.

Já a Dra. Larissa Souza, nutricionista, ministrou palestra sobre o tema alimentação saudável e a enfermeira Milene Moraes Vieira tratou da prevenção do câncer de mama e colo do útero.

Os conhecimentos repassados pelas profissionais foram de suma importância para prevenção e a conscientização das participantes, afirmou o subcomandante do 2º BPM Major Márcio Jaquetti. Que salientou também a relevância de momentos como do encontro para que as policiais possam interagir e tratar de assuntos além da profissão.

As policiais ainda receberam presentes e mimos de apoiadores e ao fim do evento se confraternizaram com um coffee break.