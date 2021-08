Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste fim de semana (14 e 15/08), o 2º BPM executou “Operação Vida” em algumas cidades do Norte Pioneiro. A operação visa coibir redução de crimes contra a vida, contra o patrimônio e crimes afetos ao consumo de entorpecentes ilícitos e tráfico de drogas. Outro foco importante da operação é a fiscalização de trânsito envolvendo condutores de motocicletas que utilizam-se desses veículos para causar rupturas na ordem e paz social.

Por consequência dessas ações pontuais, principalmente jovens, são diversos os acionamentos, via telefone de emergência 190, solicitando a intervenção da corporação. E devido à mobilidade das motocicletas, seus condutores empreendem fuga, assim que percebem a presença da Polícia Militar.

Segundo comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, para tais situações, necessário se faz uma tomada de medidas diferenciadas pela Polícia Militar, para poder dar a resposta adequada de suas ações à sociedade, portanto, imprescindível que ocorra operações policiais específicas para tal mister.

Ao todo, foram abordados 16 lugares, 263 pessoas e 94 veículos foram fiscalizados, onde 4 foram apreendidos. A operação aconteceu nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Wenceslau Braz, Guapirama, Quatiguá, Jundiaí do Sul, São José da Boa Vista, Salto do Itararé, Japira e Jaboti.