Neste final de semana e segunda-feira, 14, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou “Operação Fecha Quartel” e “Operação Tático Móvel”, ambas com o objetivo de desenvolver ações preventivas através do policiamento ostensivo, patrulhamento, abordagens e bloqueios de trânsito, intensificando as ações ostensivas e a capacidade de reposta frente aos locais com maior índice criminal.

Na Operação Fecha Quartel há o emprego de um efetivo de maior número, visto o emprego de policiais que exercem trabalho administrativo, enquanto na Operação Tático Móvel as equipes Rotam são empregadas de forma estratégica.

As operações aconteceram nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Quatiguá, Pinhalão e Siqueira Campos, tendo como resultado, a abordagem de mais de 400 pessoas, 230 veículos, sete estabelecimentos comerciais, bem como a apreensão de 18 motocicletas e cinco automóveis resultando na confecção de 74 autos de infração de trânsito.