Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quinta-feira (02/03), aconteceu em Jacarezinho, no auditório do SENAC, entrega de comando do 2º BPM, do Ten.-Cel PM Emerson Castelo Branco de Oliveira ao Major PM Márcio Jaquetti. Na solenidade estiveram presentes diversas autoridades, que abrilhantaram ainda mais o evento.

O poder judiciário foi representado pelo juiz federal, Dr. Rogério Cangussu Dantas Cachichi e o juiz da comarca de Jacarezinho, Renato Garcia, que em suas falas enfatizaram a parceria com a Polícia Militar.

Já o executivo teve sua voz na fala do presidente da AMUNORPI, Luiz Henrique Germano, que frisou a importância da atuação efetiva do 2º BPM nos municípios da associação, agradecendo o Ten.-Cel. Castelo Branco e desejando sorte ao novo comando.

E representando o poder legislativo, o deputado federal, Pedro Lupion, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e os vereadores de Jacarezinho, pelo vice-presidente da câmara Edilson da Luz. Onde foram unânimes em afirmar a importância da gestão do comando anterior e garantiram a continuidade da parceria em prol da segurança pública no Norte Pioneiro, agora sob o comando do Major Jaquetti.

As autoridades civis e militares também estiveram no evento como o comandante do 2º CRPM – Comando Regional de Polícia Militar (Londrina), Ten.-Cel. Jefferson Luiz de Souza, o comandante do 7º SGBI – Subgrupamento de Bombeiros Independente, Major Eziquel Roberto Siqueira, o comandante do 30º BPM – Londrina, Ten.-Cel. Marcos Tordoro e o Major Alessandro Luiz Wolski, subcomandante do 15° BPM – Rolândia. Também o delegado-chefe da 12º Subdvisão de Polícia Civil, Dr. Amir Roberto Salmen acompanhado da Dra. Caroline dos Santos Fernades (Delegacia da Mulher), Dr. Jean Paulo Brunhari (Joaquim Távora), Pedro Arthur Cáprio Sartorato (Carlópolis).

A solenidade ainda teve a participação de outros órgão públicos, comunidade e imprensa, demonstrando a interação do 2º BPM com todas as esferas da sociedade no dever de garantir a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público.