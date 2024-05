Na manhã de sexta (17) foi realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar em Jacarezinho/PR a solenidade em homenagem ao coronel Sarmento, patrono da Polícia Militar do Paraná.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquetti, e contou com a presença do Capitão BM Angelino José Siqueira, Subcomandante do 7º SGBI; 1º Tenente PM Emerson Cleyton de Souza, representando o comandante da 2ª Cia/BPRv; 1º Tenente PM Thiago Lopes Ribeiro, representando o comandante da 2ª Cia/BPAmb; e o 1º Sargento Eberson Joceli Costa Pereira, chefe de instrução do Tiro de Guerra 05-007 de Jacarezinho/PR.

O coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento foi instituído como patrono da Polícia Militar do Paraná em 1968, por ter dedicado sua vida à corporação e pela luta no “Combate do Irani”, em 1912, na qual teve o olho ferido.

Nasceu no dia 17 de maio de 1882 e ingressou na Polícia Militar em 1907. Participou de todas as operações revolucionárias travadas pela corporação entre 1912 e 1926, comandando a tropa paranaense na “Revolução de 1924”.

Sarmento foi para a reserva em 1926, sendo chamado à ativa em 1929 pelo período de um ano, sendo definitivamente reformado em 1930. O coronel faleceu no dia 21 de Abril de 1934, dia de Tiradentes, patrono das polícias do Brasil.