Na tarde hoje (20/04/2023), em Wenceslau Braz e Siqueira Campos, foi executada a “Operação Conjunta Falcão de Aço”.

As ações foram realizadas pelo 2º Batalhão, em conjunto com as Forças de Segurança do Estado, participando: Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e Polícia Civil.

Em ambas as cidades foram realizados bloqueios de trânsito urbano nas principais áreas críticas, abordagens de suspeitos, cumprimento de mandados, policiamento rural, entre outras ações de promoção de segurança pública.

A Equipe de Operações Aéreas da Polícia Militar sobrevoou os municípios, dando suporte tático nas abordagens realizadas pelas equipes da ROTAM, ROCAM e POLÍCIA CIVIL, nos cumprimentos de mandados, abordagens nas rodovias e lugares de maior índice de criminalidade.

Mais de 300 pessoas foram abordadas; 130 veículos, sendo 7 apreendidos; 70 autos de infração de trânsito, 4 estabelecimentos vistoriados, 4 mandados cumpridos e 3 pessoas presas.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, esteve à frente das equipes militares e afirmou que estas ações visam promover a segurança de todos os munícipes do Norte Pioneiro.