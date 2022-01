Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quinta-feira (13/01), o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu visita do abrigo “Lar Ana Rafaela” responsável por menores em situação de vulnerabilidade na cidade de Jacarezinho. Sob a coordenação da sra. Melina Cândido Côco Rafagnin e do secretário de assistência social, Nelson Cardoso, estiveram na Unidade dez crianças assistidas com a equipe de apoio.

As crianças e adolescentes tiveram oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho policial com emprego de cães por meio da Equipe de Operações com Cães – CANIL, que com os cães: Lana, Drake e Beka, realizaram apresentação de adestramento como obediência, faro de entorpecentes e armas além de patrulhamento e abordagem com cães.

Os menores também puderam interagir com os cães e conhecer o material utilizado no adestramento pela equipe do Canil do 2º BPM, assim como tira dúvidas sobre o serviço Policial Militar.

*Nota para Imprensa nº 030/2022*

_Disque denúncia: 181_

*POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ*

_“Sua proteção é o nosso compromisso”_