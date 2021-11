Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na data de hoje, 19/11/2021, na Sede do 2º Batalhão, em Jacarezinho, os policiais e bombeiros militares participaram da solenidade comemorativa ao símbolo máximo da soberania do Brasil: a Bandeira Nacional!

O evento teve início às 12h e foi presidido pelo Subcomandante da Unidade, Major Márcio Jaquetti, que realizou a leitura da Ordem do Dia, proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira.

A cerimônia de hasteamento e incineração da Bandeira Nacional aconteceu em todas as Unidades da Polícia Militar do Paraná, cuja finalidade foi enaltecer os valores e cultuar as tradições nacionais, sobretudo o símbolo que marcou a criação da nossa pátria, mantendo, assim, vivos os ideais de ordem e progresso, que formam a base da democracia do nosso Brasil!

Segue abaixo, a Ordem do Dia, pronunciada pelo Excelentíssimo Sr. Coronel Hudson Leôncio Teixeira, Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná: