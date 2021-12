Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quarta-feira (01/12), o jovem Otávio Nazaré de Oliveira (17 anos) recebeu visita da Equipe de Operações com Cães – CANIL do 2º BPM para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Policial Militar.

O encontro foi possível graças ao intermédio do veterano Subtenente Vanderlei Pereira que conhece a família e soube do interesse do jovem na profissão policial e que na data de hoje comemora seu aniversário.

O adolescente e a mãe Lilian puderam conversar com os policiais, tirar suas dúvidas quanto ao ingresso na corporação, bem como conhecer a viatura utilizada pelo CANIL e ainda recebeu o *Certificado de Admirador do 2º BPM,* concedido aqueles que demonstram apreço e respeito pela corporação.

