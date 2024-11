O curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, promoveu, na sexta-feira, 25 de outubro, o 2º Encontro UENP na Comunidade. O evento recebeu mais de mil visitantes que puderam conhecer ações de 16 projetos de extensão do curso, além de projetos da Medicina Veterinária e o Hospital Veterinário. Realizado em parceria com as Secretarias de Educação e de Saúde de Bandeirantes, o Encontro aconteceu no Ginásio de Esportes Chinelão.

Na ocasião, a comunidade pôde conhecer os projetos de extensão desenvolvidos pelos estudantes como parte das atividades curriculares de extensão (AEX). Também foram oferecidos alguns serviços como aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, distribuição de preservativos e de kits de higiene bucal.

A coordenadora da ação, Natália Maria Maciel Guerra Silva, partilhou sobre a ação. “Na primeira edição do evento, foram cinco projetos apresentados e agora nós conseguimos ampliar para 18. Temos projetos que abordam diferentes assuntos, como saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso, amamentação, parasitoses, dengue, entre outros. Essa ação é muito importante pois temos um público de diferentes idades e categorias, que estão recebendo informações de saúde e educação e que, certamente, vão propagar todo esse conhecimento para mais pessoas”, destacou.

Para o vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, Ademir Zacarias Junior, o Encontro é “O evento agrega nossos alunos, que podem demostrar aquilo que aprendem na Universidade e nos projetos, nossos docentes, que são os responsáveis pelos projetos, e a comunidade que está participando. É uma ação onde a universidade está cumprindo o seu papel, mostrando para a comunidade aquilo que é feito dentro do nosso espaço”, frisou.

Participaram do 2º Encontro UENP na Comunidade os projetos do curso de Enfermagem: Parasitoses Intestinais; Saúde e Medicação; Projeto Jovens Socorristas; Além dos Tabus Sexuais; Saúde do Homem; Diabetes Mellitus em foco; Grupo de Estudos em Promoção de Saúde Mental e Uso de Substâncias; Atividades de Psicoeducação para usuários de substâncias psicoativas; Enfrentamento a violência contra a Pessoa idosa: Conscientização e Direitos; Aleitamento Materno; Saúde da Gestante e do Neonato; Atenção à Saúde da Mulher; Humanizarte; Elaboração, validação e aplicação de material educativo em formato de game sobre relacionamento intergeracional para crianças e Envelhecimento Ativo – Universidade Aberta da Terceira Idade. Da Medicina Veterinária, estiveram na ação o projeto Amove – Ambulatório de Oftalmologia Veterinária e o Hospital Veterinário Escola.