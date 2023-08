Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quinta feira, (10/08) o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou, na Sede da Unidade, em Jacarezinho/PR, a solenidade militar alusiva aos 169 anos da Polícia Militar do Paraná.

A cerimônia foi presidida pelo Comandando do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, com o auxílio do Subcomando da Unidade, Major Carlos Ricelle Leal. Além da participação dos Oficiais de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, marcaram presença várias autoridades de Jacarezinho, dentre elas: Dr. Rogério Cangussu – Juiz Federal, Dr. Renato Garcia – Juiz de Direito, Dr. Fernando Andrade – Juiz de Direito Substituto, Sr. William Ferreira – Chefe Gabinete (representando o Prefeito Marcelo Palhares), Vereador José Izaías Gomes – Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Edílson da Luz, Dimas Fonseca – Gerente Executivo do SESC, Antenor Pinheiro – Gerente Regional do SENAC, Subtenente Vanderlei de Souza – Diretor de Trânsito, 1º Sgt. Cláudio Rogério Lopes – Chefe de Instrução do Tiro de Gerra.

Também participaram outras autoridades do Norte Pioneiro, Sr. Gílson Alves dos Santos – Representando o Deputado Federal Diego Garcia, os Delegados da Polícia Civil Dr. Tristão Borborema de Carvalho, Dr. Huarlei Oliveira, Dr. Jean Paulo Brugnari.

Em comemoração a data tão importante, foram realizadas entregas de condecorações aos policiais militares: Medalha de Bronze, Medalha de Prata e Medalha de Ouro, para quem cumpriu, respectivamente, 10, 20 e 30 anos de serviços de excelentes serviços prestados à comunidade.

Ainda, como parte das comemorações dos 169 anos da Corporação, na data de 01/08/23 foi deflagrada a “Operação 10 de Agosto” em todo Estado, que se estendeu até a última quarta-feira (09/08). As Ações tiveram a finalidade de intensificar a policiamento ostensivo e preventivo, alçando resultados extremamente positivos no Norte Pioneiro, como por exemplo, a apreensão de mais de meia tonelada de maconha (540 kg), na cidade de Jacarezinho/PR. (veja infográfico anexo)