Nesta quinta-feira (21/04), o 2º Batalhão de Polícia Militar comemorou o dia do Patrono das Polícias Militares e Civis do Brasil, considerado mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por “Tiradentes”, era assim chamado devido a um de seus ofícios, o de dentista.

Dedicou boa parte de sua vida à luta pela liberdade e pela independência do Brasil, estimulado pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Durante sua fervorosa luta pela emancipação do Império Português, organizou um grupo do qual faziam parte, pessoas de grande projeção na capitania, tais como padres, advogados, poetas e coronéis, cujo movimento denominou-se “Inconfidência Mineira”.

O evento contou com participação de autoridades civis e militares que prestigiaram a solenidade que certamente relembrou o exemplo deixado pelo herói de nossa pátria e inspira tanto policiais como qualquer cidadão.

