O governador Ratinho Junior (PSD) determinou que o Governo do Paraná envie, ainda nesta quarta-feira (1), parte da equipe de bombeiros para auxiliar no resgate às vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Segundo informações apuradas pelo Grupo RIC, foram enviados 32 bombeiros, além de barcos e viaturas. Na manhã da próxima quinta-feira (2) serão enviados helicópteros. A expectativa é que a primeira equipe chegue às regiões afetadas por volta das 04h. Assim que os bombeiros chegarem, devem fazer um reconhecimento das condições e só então definir se cães farejadores serão solicitados. Caso entendam pela necessidade da ajuda, os animais devem seguir ao estado vizinho junto com os helicópteros.

O comando da força-tarefa que está indo para o Rio Grande do Sul ficou nas mãos do major do Corpo de Bombeiros Gabriel Greinert. Segundo o major, foram seis viaturas que saírão de Curitiba, duas da região de Maringá e Londrina e outra de Cascavel. O objetivo do grupo é chegar na capital Porto Alegre o quanto antes. “Essa operação está espalhada no Rio Grande do Sul. Chegando lá, seremos designados para algumas áreas específicas e imaginamos iniciar a atuação já na madrugada”, diz.

O major também reforça que os rios seguem subindo e que há previsão de 400 mm de chuva nas próximas 48 horas. “Tem regiões que ainda não foram acessadas. A gente espera fazer um trabalho de busca e salvamento dessas pessoas em situação de enchentes que estão em casa, ilhas, em árvores e em áreas deslizadas”, explicao chefe da força-tarefa paranaense.

A saída do primeiro grupo ocorreu às 18h30 direto do Grupo de Operações e Socorro Tático (GOST), no bairro Cajuru, em Curitiba.

Já os helicópteros partem às 8h desta quinta-fei.

ra, do Aeroporto Bacacheri, também em Curitiba