O Paraná recebeu nesta sexta-feira (20) mais 325.660 doses de vacinas contra a Covid-19. O lote enviado pelo Ministério da Saúde foi dividido em duas remessas, com 138.060 imunizantes produzidos pela Pfizer e 187.600 doses da CoronaVac. A distribuição para as 22 regionais que formam o sistema de saúde estadual começa já nesta sexta.

Os medicamentos vão permitir ao Estado avançar na vacinação de adultos com mais de 18 anos, já que todas as vacinas da Pfizer são destinadas para primeira dose (D1) e as da CoronaVac divididas igualitariamente entre primeira e segunda dose (D2), além da reserva técnica estipulada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). As doses estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para averiguação, controle e divisão, antes do início da distribuição para os municípios.

Após alcançar 80,6% dos adultos imunizadoscom D1 ou dose única (DU), na terça-feira (17) , com duas semanas de antecedência, o Governo do Estado tem por meta completar 100% deste público até o fim de setembro.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná aplicou 9.676.145 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.836.083 primeiras doses e 2.840.062 segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a ferramenta, 7.149.762 pessoas