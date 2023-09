Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, o Departamento de Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná e o SESC – Serviço Social do Comércio, anunciaram nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial do Município, a relação dos artistas selecionados, homenageados e premiados do 38° Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho. O Evento, que celebra a diversidade e a criatividade artística, destaca a importância da cultura na cidade e reconhece o talento dos artistas participantes.

A comissão de curadoria, após rigorosa análise, apresenta os talentosos artistas selecionados para fazerem parte deste prestigioso Salão de Artes. Além dos selecionados, o Salão de Artes de Jacarezinho reconhece a excelência de alguns artistas com Menção Honrosa, e o talento e a dedicação de outros com prêmios aquisitivos.

A secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Patricia Martoni, ressaltou a importância deste evento para a comunidade artística local. “O 38° Salão de Artes de Jacarezinho é uma celebração e parabenizamos todos os artistas selecionados, homenageados e premiados por contribuírem para enriquecer nossa cultura e nossa cidade”, pontua.

“O Salão é um evento que promove a arte e a cultura na cidade, incentivando o desenvolvimento das artes visuais e proporcionando aos artistas de diversas localidades que se dispuseram a participar uma grande vitrine”, lembra a secretária.

Os trabalhos selecionados e premiados estarão em exposição no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP (Antigo Tecpar) – Av. Marciano de Barros, 700 – Bairro Estação, de 3 a 31 de outubro, em horários a serem definidos. A princípio o Salão ficará aberto o dia todo e em determinadas datas no período noturno.

O prefeito Marcelo Palhares convida a comunidade a apreciar a diversidade artística exposta em Jacarezinho. “Este Salão de Artes é uma oportunidade ímpar para os artistas que mostram seu talento, para a troca de experiências, e para o público desfrutar de uma vivência cultural enriquecedora. Venha apoiar os artistas de Jacarezinho e mergulhe na beleza da arte contemporânea. Não perca esta chance de se encantar com a riqueza da expressão artística local”, recomenda Palhares.

O 38° Salão de Artes de Jacarezinho é um evento imperdível para os amantes da arte e da cultura.

Selecionados:

1. Anabel Antinori – Instalação

2. Andre Dias Vieira – Vídeo Arte

3. Caroline Colichio – Conjunto de Obras

4. Erinaldo da Conceição Cirino – Instalação

5. Fernando Rosa – Instalação

6. Gabriel Bonfim – Instalação

7. Isa Garcia – Objeto

8. Juliana Morais – Vídeo Arte

Menção Honrosa:

1. Anderson Marques – Conjunto de Obras

2. Marcele Campanini – Conjunto de Obras

3. Franklim Maderna Leite – Conjunto de Obras

4. Luis Arnaldo – Conjunto de Obras

5. Mara Cunha – Conjunto de Obras

6. Mateus Morbeck – Instalação

7. Pedro Hamaya – Obra A

8. William Araujo – Obra A

9. Wm Alma – Obra A

10. Yuki Zarate – Instalação

Os Premiados:

1. Eloisa Fenato – Prêmio Aquisitivo – Conjunto de Obras (A, B e C)

2. Marcos Antony Pinheiro – Prêmio Aquisitivo – Conjunto de Obras (A, B e C)

3. Rodrigo Seles – Prêmio Aquisitivo – Conjunto de Obras (A, B e C)