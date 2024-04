O Corpo de Bombeiros do Norte Pioneiro do Paraná informa à população a criação de um novo número de emergência para agilizar o atendimento em situações críticas. A partir de agora, os cidadãos podem acionar os bombeiros pelo número (43) 99976-0592, além do tradicional 193.

Mais agilidade e segurança

O novo número de emergência oferece a vantagem de permitir o envio de imagens e da localização do solicitante via WhatsApp. Isso possibilita que os bombeiros avaliem a situação com mais rapidez e tomem as medidas cabíveis de forma mais eficiente, otimizando o tempo de resposta e salvando vidas.

Abrangência

O novo número atende aos 21 municípios do Norte Pioneiro do Paraná: