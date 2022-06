Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Especialistas afirmam que o recente aumento de casos de Covid-19 pode ser um indicativo de que estamos entrando em uma quarta onda da doença no Brasil, que seria impulsionada por subvariantes da Ômicron mais transmissíveis.

A vacinação tornou as pessoas mais protegidas contra as formas graves da doença, reduzindo consideravelmente o número de hospitalizações e mortes. No entanto, é necessário tomar todas as doses disponíveis para garantir que a proteção seja a mais efetiva possível.

Mesmo as pessoas vacinadas podem ser infectadas pelo vírus Sars-CoV-2 e desenvolver sintomas.

Para ler a matéria completa do Portal Metrópoles, clique aqui