O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas meteorológicos para os próximos dias no Paraná. Entre eles estão três alertas laranjas: um alerta laranja para perigo de declínio de temperatura, outro para chuva intensa e o terceiro para tempestade. Ainda, há dois alertas amarelos, de perigo potencial: para declínio de temperatura e para vendaval (veja detalhes de cada um abaixo).

De acordo com o Inmet, os alertas começam às 19h desta sexta-feira (27) e vão até terça-feira (1º). Conforme o Simepar, a chegada de uma frente fria neste domingo (29), no Sul do país, traz cobertura de nuvens e chuva para todo o Paraná. A instabilidade segue até quarta-feira (2) e, na sequência, está prevista queda de temperatura ainda mais significativa.

Alerta laranja para o Paraná

Há três alertas laranja, de perigo, para o Paraná.

Chuva intensa e tempestade

A partir das 19h desta sexta-feira (27) estão previstas chuvas intensas para as seguintes regiões: Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste e Centro-Sul do Paraná.

Já o aviso para tempestade tem início na madrugada deste sábado (28), por volta das 1h, e termina às 10h de domingo (29). O fenômeno pode atingir o Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro-Sul paranaense.

Nestes dias, segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas devido a tempestade.

Queda de temperatura

O alerta laranja para declínio de temperatura começa às 18h deste domingo (29) e vai até 23h59 de segunda-feira (30). A queda nos termômetros de mais de 5ºC pode trazer riscos à saúde.

No Paraná, as regiões afetadas podem ser: Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Oriental e Centro-Sul.

Inmet aponta alerta amarelo

O Paraná está com dois alertas amarelos, de perigo potencial, para os próximos dias, segundo o Inmet.

Vendaval

Também no domingo (29), o estado está sob alerta amarelo para vendaval, que inicia na madrugada, a partir de 00h01 e vai até o final do dia, 23h59.

O aviso é para vento de 40 km/h até 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores. Confira regiões: Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Centro Oriental, Norte Central, Norte Pioneiro e Centro-Sul.

Declínio de temperatura

O segundo alerta para declínio de temperatura é de segunda-feira (30) até terça-feira (1º) ao meio-dia. O aviso é para queda de 3ºC a 5ºC, com risco à saúde. No Paraná, o Norte Pioneiro deve ser o mais afetado.

Rio Grande do Sul em alerta vermelho do Inmet

Além da tempestade e chuva intensa no Paraná, no final de semana, o Rio Grande do Sul também está em alerta, porém de grande perigo, para o acumulado de chuvas. Nos últimos dias, o estado já teve registro de alagamentos, que podem voltar a acontecer neste sábado (28) e no domingo (29).

O alerta vermelho inicia na madrugada, por volta da 1h de sábado, e vai até 12h de domingo. Com chuva superior a 100 mm/dia, há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Cerca de 270 cidades podem ser afetadas, nas seguintes regiões: Noroeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense. Clique e veja a lista de municípios.