Em 2023, até a última sexta-feira (23), 3.488 crianças nascidas no Paraná foram registradas sem o nome do pai. Isso representa 5% dos nascidos vivos no estado, uma média considerada alta pelas autoridades.

O exame de DNA para reconhecimento de paternidade, que agora está sendo ofertado pela Defensoria Pública do Paraná, visa diminuir esse índice e, com o nome do pai incluído na certidão de nascimento, é possível assegurar às crianças direitos, dignidade e cidadania, diz a Defensoria.

Para ajudar neste trabalho, o deputado estadual Hussein Bakri (PSD) aprovou uma lei na Assembleia Legislativa que obriga os cartórios do Paraná enviarem as certidões sem o nome do pai. Assim, a Defensoria faz uma busca ativa destes homens e oferece o reconhecimento de paternidade.