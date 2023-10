Nem mesmo a maior araucária do estado do Paraná sobreviveu aos fortes temporais e rajadas de ventos que atingem o estado. Situada no município de Cruz Machado, no Sul do estado, o tronco da árvore quebrou e ela foi ao chão no temporal que ocorreu entre a noite de sábado (28) e madrugada de domingo (29).

Conforme a prefeitura da cidade, a árvore ficava na Linha Japó, a 14 quilômetros do centro da cidade e tinha cerca de 750 anos. Ela tinha 42 metros de altura e 36 metros de tronco. Era um grande ponto turístico do município.

Com um DAP (diâmetro a altura do peito) de 1,97m e CAP (circunferência a altura do peito) de 6,18m, foi certificada como “Maior Araucária do Paraná” em diâmetro pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) em 23 de março de 2006, através do Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal e do Conselho Temático do Meio Ambiente.

Veja a maior araucária do Paraná: