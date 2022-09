Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de quarta feira (7), um jovem de 18 anos seguia sentido a cidade de Abatiá para Santa Amélia PR, quando em uma curva, faltando cerca de 3 km para chegar em Santa Amélia, nao se sabe o motivo o jovem de 18 anos perdeu o controle do carro vindo a sair da pista e bater fortemente contra uma árvore.

O jovem com a forte colisão ficou preso no carro e foi retirado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes que estiveram no local dando atendimento ao jovem. O jovem Kauan Angelo (foto), não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Vale ressaltar que no momento do acidente estava chovendo e a pista estava bastante molhada.

O jovem conduzia um Ford Ka de cor branca, e o jovem era morador da cidade de Santa Amélia PR. Além dos Bombeiros, a equipe da Polícia Militar, Polícia Cívil, Iml e ambulância local estiveram no acidente. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do jovem Kauan.