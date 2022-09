Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de oito anos prestando serviços à Polícia Militar do Paraná, o cão Hórus, um pastor Belga de Malinois, se aposenta hoje, deixando uma marca histórica na corporação, após cumprir sua função de farejador de drogas e armas de fogo, com dedicação e maestria, tendo sido premiado logo no seu primeiro ano de atuação. Hórus foi o primeiro cão do Estado a se especializar em encontrar armas de fogo. Sua despedida acontece esta noite no Canil da 2ª Companhia em Londrina.

Hórus chegou ao Canil da PM de Jacarezinho em 2014, com 45 dias. Logo recebeu os cuidados do soldado Graciano José dos Santos Junior, que também havia se integrado à equipe do Canil havia pouco tempo e estava realizando um curso de adestramento e treinamento de cães, chamado Cinotecnia, onde se formou em 2016. “Cuidei dele desde quando chegou aos 45 dias de vida. Logo percebi que Hórus era especial, que aprendia com facilidade e que gostava do que fazia. Até hoje, ele não pode ver uma viatura com as portas abertas que quer entrar, adora o trabalho, é a hora mais feliz do seu dia, mas existem regras que determinam que os cães de trabalho devem se aposentar aos oito anos, e ele completou essa idade em agosto. Então, chegou a hora de descansar”, disse o soldado.

O talento de Hórus de encontrar armas de fogo trouxe à dupla (cão e policial), grandes conquistas e destaques, e ambos acabaram sendo transferidos para a Policia Rodoviária Estadual, na 2ª Companhia de Londrina.

As habilidades de Hórus também fizeram com que a PRE investisse mais no treinamento e atuação de cães nas rodovias estaduais, e com isso estão sendo criados mais 5 canis nos batalhões de Curitiba, Londrina, Pato Branco, Ponta Grossa, além de reforço no de Londrina, onde Hórus já atuava. Esta semana, policiais responsáveis pelos cães dessas localidades estão reunidos para nivelamento das condutas. O encontro se encerra na sexta-feira, 16.

Dia feliz – O soldado Graciano está feliz com a aposentadoria de Hórus. “Vou levá-lo para a minha casa, onde fará parte da minha família. Vai brincar com meus filhos e levar uma vida familiar cheia de amor. Não abro mão dele e acho que ele também não gostaria de ficar com outra pessoa. Estamos juntos há oito anos”, disse o treinador contando que embora os cães policiais permaneçam sempre nos canis dos batalhões, Hórus já conhece sua nova família. “Sempre que posso levo o Hórus para minha casa para que ele se familiarize com todos. Portanto, não haverá dificuldades de adaptação. Vamos fazer tudo para deixá-lo feliz”, afirmou.

Legado – Nos oito anos de atividades policiais da dupla Hórus e Graciano, muita droga e traficantes foram encontrados e presos. A habilidade de localizar armas de fogo é uma característica de Hórus que o tornou muito especial dentro da corporação, e, por isso, seu filho Arius e outro pastor alemão, o Black, já estão trabalhando nas mesmas áreas e seguindo os passos de seu precursor Hórus. “A PRE não ficará desfalcada sem o Hórus. Esses outros dois cães já estão atuando na mesma função e ajudando nas apreensões. Na verdade, esse serviço se volta completamente à segurança de toda a população. Quanto mais conseguirmos interceptar esses tipos de carregamentos ilegais, e tirar drogas, armas e traficantes de circulação, mais segurança o cidadão de bem terá na sua cidade”, explicou.