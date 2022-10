Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Prédios públicos, repartições e pontos turísticos icônicos do Paraná ganharam um colorido especial neste mês de outubro. Tudo por uma boa causa: usar o rosa para despertar a atenção para a saúde da mulher, com enfoque na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

Se transformaram em nome da conscientização, entre outros, os edifícios Palácio Iguaçu, sede administrativa do Governo do Estado; o Palácio Taguaré – Porto de Paranaguá; a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar); o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar); o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR); a Secretaria de Estado da Segurança Pública; o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); a Assembleia Legislativa do Paraná; o Hospital Universitário de Ponta Grossa; além do Museu Oscar Niemeyer e do Jardim Botânico, em Curitiba, dois dos pontos mais procurados do Estado para o turismo.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que neste ano, no Paraná, devam ser registrados mais 3.470 novos casos de câncer de mama e 990 novos diagnósticos de câncer do colo do útero. O de mama é um dos mais comuns em mulheres e é causado pela multiplicação anormal de células, que formam um tumor, podendo ainda invadir outros órgãos. O de colo do útero é o terceiro tipo mais frequente (exceto o câncer de pele não melanoma) e corresponde à quarta causa de mortes pela doença no Brasil.