Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco pessoas morreram, entre elas duas crianças, e outras duas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos na tarde de ontem (1º), na PR-218, no trecho entre Guapirama e Joaquim Távora, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h30, no Km 48+300m, e envolveu um VW/Kombi, com placas de Joaquim Távora/PR; um VW/Gol, com placas de Ibaiti/PR; e um GM/Corsa, com placas de Siqueira Campos/PR.

O Corsa e a Kombi seguiam no sentido Guapirama a Joaquim Távora, quando ocorreu uma colisão frontal entre o Corsa e o Gol, que seguia no sentido contrário. A Kombi não conseguiu desviar e também se envolveu na batida.

O motorista do Corsa, identificado como José Alves Rodrigues de Almeida, de 60 anos, morreu no local do acidente. Anna Livia dos Santos, de 7 anos, que também estava no carro, também morreu no local da batida. Outro ocupante do veículo, identificado como Anderson Rafael dos Santos, de13 anos, foi socorrido, mas também faleceu ao dar entrada no hospital. Outros dois passageiros do veículo, identificados como: Leonice Jesus Pinto de Almeida, de 54 anos, e T. G. dos S. de 10 anos, foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Guapirama com ferimentos graves, no entanto, Leonice não resistiu aos ferimentos e também faleceu na unidade hospitalar.