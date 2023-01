Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta quarta-feira (4) foi realizada operação conjunta para dar cumprimento a mandado de busca domiciliar, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 27 anos em Santo Antônio da Platina/PR.

Durante as buscas na residência os policiais militares apreenderam 627 gramas de crack, 161 gramas de maconha, 11 gramas de cocaína, balança de precisão, dois celulares, R$354 em notas diversas, além de 36 munições calibre 9mm, duas munições calibre .380 e uma munição calibre .22.

O mandado de busca e apreensão foi representado pelo delegado Rafael Guimarães, com concordância do Ministério Público e autorização do juiz de plantão criminal.