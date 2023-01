Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 19 de janeiro, foi deflagrada em todo Paraná a operação denominada de “Reforço Operacional”, a qual visa exercer o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de bloqueios de trânsito, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social.

Tal operação visa intensificar o policiamento nos locais previamente identificados por meio da análise criminal de cada região, levando maior segurança à comunidade.

No 2° BPM o lançamento foi realizado na cidade de Ibaiti, com o respondente pelo comando, Major PM CARLOS RICELLE LEAL e equipes do administrativo, Agência de Inteligência, ROTAM, ROCAM, CANIL e Polícia Ambiental.

O resultado do Reforço Operacional.

– 3 Presos por Tráfico de Drogas;

– 2 Presos Cumprimento de Mandado de Prisão;

– 1 TCIP (Drogas para o Consumo;

– 6 Motocicletas Apreendidas;

– 3 Veículos Apreendidos;

– 20 Notificações;

– 2 Motocicletas Encaminhadas por Adulteração de Sinal Identificador

– Apreensão de Drogas:

– 55 gramas de Crack

– 9,2 Gramas de Cocaína

– R$ 120,00 apreendido

– 2 Celulares apreendidos.

