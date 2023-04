Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Polícia Militar, a Secretária Estadual da Educação do Paraná e as prefeituras do Estado se uniram contra as ameaças nas escolas e formaram um verdadeiro “paredão” de proteção aos alunos, docentes e funcionários de todos os estabelecimentos de ensino do Estado, mesmo considerando que até o momento nenhum estabelecimento tenha enfrentado uma ocorrência grave, como a mais recente ocorrida em Santa Catarina, onde quatro crianças de uma creche foram mortas em um ataque covarde.

Cada órgão criou um protocolo de segurança e está colocando em prática medidas de extrema importância para garantir a presença dos alunos dentro das salas de aulas sem que corram riscos.

O desafio é grande diante das ameaças por meio de pichações nos muros de alguns estabelecimentos. Uma delas aconteceu no Colégio Sagrada Família de Santo Antônio da Platina/PR. Mas são nas redes sociais que o terror se alastra avisando que dia 20 deste mês haverá um ataque coordenado contra as instituições.

Vulnerabilidade fora das escolas

A chefe do Núcleo Regional da Educação, com sede em Jacarezinho/PR, professora Ana Maria Molini, resumiu bem as intenções desse clima de violência. “Diante do que já aconteceu e das ameaças, os pais tendem a não enviar seus filhos para as escolas, mas eles precisam trabalhar. A pergunta é: onde ficam essas crianças quando os pais não estão em casa e o que ficam fazendo? Algumas comunidades das redes sociais querem exatamente isso, ou seja, manter aos alunos vulneráveis fora das escolas. A escola é o lugar mais seguro para eles e estamos trabalhando firme para que fiquem ainda melhor”, disse.

Para o tenente Renan Rodrigues do Prado, comandante da 4ª Companhia da Patrulha Escolar, a grande maioria das ameaças é falsa, “mas nós levamos a sério e estamos atuando para oferecer toda a segurança para a comunidade escolar”, resumiu. Segundo ele, a data marcada nas redes sociais para um ataque sequencial, dia 20 de abril, é simbólica e se refere ao Massacre de Columbine, nos Estados Unidos, ocorrido em 20 de abril de 1999, onde 12 alunos e um professor foram mortos e mais de 20 pessoas entre funcionários e professores ficaram feridos.

Núcleo Regional da Educação

A chefe do Núcleo Regional da Educação, Ana Maria Molini comentou sobre o assunto com a reportagem do Portal Tá No Site. Ela contou que há uma movimentação intensa de reuniões, palestras e orientações para que a Educação enfrente essa fase oferecendo maior segurança à toda comunidade escolar. Segundo ela, a escola continua sendo o lugar mais seguro para os estudantes.

“Esta manhã, 14, nos reunimos com o major Jaquetti, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar e com os diretores das 47 escolas dos 12 municípios da abrangência do Núcleo, que reúnem cerca de 18 mil estudantes. Tratamos das competências da equipe gestora, pais de alunos e da Polícia. O governador Ratinho Junior lançou um protocolo com 10 ações para reforçar a segurança, entre elas, treinamento avançado em segurança (nesse quesito, já havíamos feito treinamento em relação a fuga no caso de incêndio), e agora, no caso da segurança contra ataques”, contou.

A chefe do Núcleo disse, ainda, que já é possível observar que está havendo um policiamento ostensivo sendo realizado ao entorno dos estabelecimentos de ensino. “O governo contratou 5.600 policias em turnos de 2.200 por escolas, viaturas que não estiverem em atendimento estarão na frente dos colégios”, explicou.

A Secretaria Estadual da Educação também está criando o acionamento de um Botão de Segurança, por meio de um aplicativo via registro de classe, onde o professor tem acesso. Além disso está sendo implantado o Programa Olho Vivo, que se trata de vídeo de monitoramento em 200 escolas, além de recursos para investir em segurança”, disse.

Os Núcleos ainda devem contratar psicólogos para atender alunos nos casos de ansiedade e depressão. Os gestores também têm seus protocolos de segurança. “São treinamentos sendo feitos com docentes e funcionários. Eles já receberam uma cartilha com orientações. Ainda está sendo controlado o fluxo de entrada e saída das escolas. Dessa forma, esperamos reduzir o pânico das famílias e dos estudantes”, comentou.

Paraná está bem organizado

Para a chefe do Núcleo, o governo do Paraná se organizou bem. “O policiamento reforçado não está acontecendo porque sabemos que algo vai acontecer. Está acontecendo para dar segurança aos pais para que enviem seus filhos para as escolas. Com certeza, eles estarão mais seguros nos estabelecimentos de ensino do que sozinhos em casa ou nas redes sociais sendo assediados por pessoas inescrupulosas”, disse.

Redes Sociais – Outro desafio para a Educação e para a Polícia são as redes sociais. Ana Maria Molini disse que esse é um dos pontos que a Educação vai atuar. “Vamos promover campanhas de conscientização do uso indevido das redes sociais. Já estamos trabalhando junto aos pais, pedindo para que eles olhem as mochilas de seus filhos, verifiquem se não há nada anormal lá dentro, e monitorem o uso da internet, observando os sites que eles mais entram, com quem conversam, e quais os assuntos”, comentou.

Escuta Especializada – Outra medida implantada há mais tempo, mas que agora, mais do que nunca, é necessária, é a Escuta Especializada. Sem muitos detalhes, a chefe do Núcleo disse que o programa está regularizado sob a lei número 13.431/2017, que visa o acolhimento do aluno através da escuta especializada, que tenta descobrir momentos de violência contra as crianças. “Essa escuta é realizada por profissionais devidamente capacitados. Toda a rede trabalha nesse sentido. Estamos preparados, com olhar atento a tudo que acontece nas escolas”. “Além de todas essas ações, também estamos promovendo uma série de reuniões com grupos diferentes. Essa semana, também já nos reunimos como o tenente Prado, que coordena a 4ª Companhia de Patrulha Escolar. Hoje de manhã houve reuniões nesse sentindo e à tarde haverá outras”, explicou.

Patrulha Escolar – O tenente Renan Rodrigues do Prado, comandante da Patrulha Escolar, também falou com a reportagem do Portal Tá No Site. “Em todo o estado, existe uma operação em andamento. Temos um Batalhão especializado, que é a Patrulha Escolar, e agora, nessa operação, se uniram a nós todos os Batalhões de área. Tivemos reforço de policiais que estão em formação. Eles foram também convocados para atuar na segurança. Isso sem falar que as equipes administrativas dos quarteis já estão preparadas para atender as escolas”, disse.

Segundo o tenente, a ideia é trabalhar na prevenção externa e interna dos estabelecimentos de ensino. “Ou seja, além de patrulhar os entornos, também estamos atuando internamente com os professores e diretores, e realizando palestras instrutivas”, completou.

O tenente Prado ainda relatou que o Serviço de Inteligência tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil estão atuando intensamente. “Aqui no Paraná, várias casas de pessoas suspeitas já foram abordadas em busca de materiais, armas ou qualquer evidência de intenção de ataque, mas até o momento a grande maioria das vistorias resultou em notícias falsas. De qualquer forma, sendo fake news ou não estamos levando esse assunto muito a sério e trabalhando arduamente para a segurança de alunos, professores e funcionários”, explicou.

O tenente também comentou que toda medida que reforce a segurança é bem-vinda. “Questões como aumentar a altura dos muros e colocar detectores de metais ajudam bastante”, avisou.

Ataque coordenado no dia 20

O dia 20 de abril está sendo marcado nas redes sociais como o dia dos ataques coordenados às escolas de todo o País. Para o tenente, não há nada de concreto nessa ameaça, mas por garantia, nessa data, toda a segurança será reforçada nos colégios. “Não porque temos uma informação concreta sobre assunto, mas porque não vamos dar brecha para nenhuma ação contra nossas escolas”, disse.

Prefeituras

Os prefeitos de Jacarezinho, Marcelo Palhares e o de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Zezão, se manifestaram sobre o assunto por meio de nota oficial e vídeo, respectivamente, divulgados pela imprensa nos últimos dias.