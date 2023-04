Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Enquanto você lê essa reportagem, uma mulher pode ter sido agredida. Isso porque, segundo dados do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), a cada hora, cinco mulheres foram vítimas de violência no Estado em 2022. Quando se fala no assunto, a independência financeira é um dos fatores primordiais a garantir que as vítimas consigam sair dos relacionamentos.

Pensando nisso, um projeto do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT) vem para ajudar a amenizar o problema trazendo soluções práticas: trabalho para garantir que as mulheres que denunciam a violência que sofrem possam ter como se manter. Até agora, aproximadamente 150 mulheres participam do programa, com a adesão de 10 empresas.

O objetivo do Programa Pelo Fim da Violência Contra a Mulher é ajudar a mulher a denunciar. Isso porque, conforme explica Cristiane Sbalqueiro, procuradora do trabalho, a maior dificuldade é quando a mulher pensa que, ao denunciar, ela pode acabar desamparada, inclusive financeiramente