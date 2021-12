Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Unidade Referência (Posto Sentinela) atenderá somente até dia 31 de dezembro no local onde está localizada.

A partir dessa data os pacientes suspeitos de estarem com Covid-19 ou com Síndrome Gripal serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde abaixo indicadas e nos seguintes horários:

Unidade de Saúde do Aeroporto – das 15h30 às 16h30;

Unidade de Saúde do Parque Bela Vista – das 15h30 às 16h30;

Unidade de Saúde do Dom Pedro Filipak – das 11h00 às 12h00.

Os horários foram preestabelecidos para que a Secretaria possa monitorar a demanda, e serão estendidos em caso de necessidade. As Unidades de Saúde prosseguirão com suas atividades normais do dia a dia, e a intenção é separar os públicos, conforme as possibilidades.

Casos moderados a grave, os pacientes devem procurar a Santa Casa de Misericórdia.

Entenda a classificação dos casos:

Leve – febre, tosse, coriza e desconforto respiratório leve;

Grave – sinais ou sintomas de gravidade:

• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente;

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória;

• Piora nas condições clínicas de doenças de base;

• Hipotensão (pressão baixa).