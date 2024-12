A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu, no dia 3 de dezembro, a abertura do X Encontro de Integração. Com o objetivo de integrar toda comunidade universitária e divulgar os programas desenvolvidos pela Instituição, o evento acontece até o dia 6 de dezembro, no Campus Cornélio Procópio, com o tema “A Universidade no Enfrentamento da Emergência Climática”.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, partilhou da alegria em promover mais uma edição do evento. “É com grande entusiasmo que iniciamos o X Encontro de Integração, uma iniciativa que reafirma o nosso compromisso com a promoção do diálogo, da inovação e da colaboração dentro e fora da comunidade acadêmica.

Teremos apresentações de trabalho que representam o esforço e o talento de nossos alunos e professores. Quero parabenizar a todos que contribuíram para que o evento acontecesse. É um trabalho realizado coletivamente, que envolve nossas pró-reitorias, coordenadorias, docentes, discentes, agentes universitários e estudantes. Agradeço por todo o esforço que resultou nesse excelente evento que iniciamos hoje”, completou.

Para o coordenador geral do Encontro de Integração e diretor de extensão da UENP, José Antonio Marcelino, o evento é uma oportunidade para discutir as questões ambientais e verificar as oportunidades de contribuição, pensando num futuro melhor. “Todas as palestras e apresentações vão nos motivar, em nossos projetos, a pensar nas questões climáticas.

Teremos grandes oportunidades de conexão, de verificar as possibilidades de expansão de nossas propostas, para que tenhamos um ambiente mais favorável para o ensino, a pesquisa, a extensão e a internacionalização. Desejo um excelente Encontro de Integração a todos e aproveitem ao máximo”, ressaltou.

“Estamos nos reunindo para que consigamos desenvolver uma imaginação criativa, pensamentos profundos nessa troca, para pensarmos soluções que nos levem a superar essa difícil questão e de nos fazermos humanos.

Convido vocês a participarem e interagirem com as ações estabelecidas para o evento, para que possamos ter ideias, novos pensamentos, que permitam nos transformar em agentes que consigam promover a mudança que a sociedade necessita. Esse é o nosso compromisso”, destacou o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral da Silva Maia.

A diretora do Campus Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira, desejou boas-vindas a todos os participantes do evento. “É uma imensa alegria ter o Encontro de Integração acontecendo em nosso campus. Esse evento nasce e tem uma longa vida de modo itinerante, o que demonstra a união entre os nossos três campi no sentido de poder agregar, integrar e socializar todas as nossas ações. É uma alegria receber alunos e professores dos outros campi, o CCP está à disposição de todos vocês e esperamos poder acolhê-los da melhor forma possível. Espero que vocês vivenciem o nosso campus, troquem experiências, conheçam nossos espaços e se sintam em casa”, disse.

A abertura do X Encontro de Integração trouxe a apresentação cultural do Coral Popular da UENP e a conferência “A Comunicação e a Educação para o Enfrentamento à Emergência Climática”, com a professora Thaís Brianezi, da Universidade de São Paulo (USP). Na ocasião, as professoras Berlis Ribeiro dos Santos Menossi, Sonia Regina Leite Merege, Diná Tereza de Brito e Annecy Tojeiro Giordani foram homenageadas pela atuação na extensão universitária na UENP.

Também participaram da abertura do X Encontro de Integração o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elais, o diretor do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak; o diretor e vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira e Ademir Zacarias Junior; o vice-diretor do Campus Cornélio Procópio, Rudolph dos Santos Gomes Pereira; o diretor de Cultura, James Rios; a diretora de Pesquisa, Bárbara Nivalda Palharini Alvim de Souza; o diretor de Pós-Graduação, Marcos Augusto Alves da Silva; a diretora de Administração do Ensino, Carla Gomes de Araujo; a coordenadora do Núcleo de Apoio e Assistências Estudantil, Rosiney Aparecida Lopes do Vale; além de professores, alunos e agentes universitários dos três campi da UENP.