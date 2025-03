Na manhã do dia 26 de março de 2025, por volta das 09h30min, a equipe policial, durante patrulhamento na Rua São Paulo, bairro Vila São Pedro, em Jacarezinho, recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região. Com base nessas informações, os policiais se depararam com um mototaxista transportando um passageiro já conhecido no meio policial.

Durante a abordagem, foi constatado que o mototaxista portava um saco plástico contendo substância análoga à maconha e outra porção semelhante em sua pochete. Em conversa com o indivíduo, ele indicou que havia mais 250 gramas da substância em sua residência. Além disso, foi identificado que a motocicleta utilizada estava com o número do chassi parcialmente suprimido.

Com o flagrante, a equipe encaminhou o suspeito, a motocicleta e os materiais apreendidos à Delegacia para os procedimentos cabíveis. Entre os itens apreendidos estavam uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, R$34,75 em dinheiro, uma balança de precisão, um celular e um total de 283 gramas de substância análoga à maconha.

A ação resultou na prisão de um indivíduo e reforça o compromisso dos policiais militares do 2º BPM com a segurança e o combate ao tráfico de drogas na região.