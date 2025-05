Três cidades tiveram as temperaturas médias mais baixas da série histórica, iniciada em 2018. Os valores baixaram devido a queda das temperaturas máximas em praticamente todas as regiões paranaenses.

Como já era esperado durante o outono, abril teve chuvas irregulares no Paraná. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, ficaram dentro do esperado para o mês. As máximas, entretanto, que ocorrem por volta das 14h ou 15h, tiveram declínio significativo em praticamente todas as regiões paranaenses, o que também impactou nas temperaturas médias.

Três cidades atingiram as temperaturas médias mais baixas da série histórica para abril: Altônia, Laranjeiras do Sul e Loanda. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (01), pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).