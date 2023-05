Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A acadêmica Olivia Fonseca Maraston, do quarto ano do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, embarca, nesta semana para a cidade de Vitória, no Canadá. Ela trabalhará no projeto “Mapeando o Ativismo Transgênero”, na Universidade de Victória, através do programa Mitacs Globalink Research Internship (Estágio de Pequisa Mitacs Globalink).

Segundo Olivia, estudar em outro país sempre foi um de seus maiores sonhos. “Acredito que será uma experiência única e enriquecedora que acrescentará na minha vida acadêmica, mas também contribuirá para meu crescimento pessoal. Perceber como a pesquisa e a ciência abrem portas para além das fronteiras é fantástico. Fico muito feliz em ter essa oportunidade e trabalhar em um tema tão importante. O Arquivo Transgênero, local onde realizarei o estágio, é o lar da maior coleção mundial de materiais relacionados com a história do ativismo Trans+. Não vejo a hora do estágio começar!”, celebrou.

O intercambio realizado pela Olivia será através do programa Mitacs Globalink Research Internship (MITACS). A estudante conta que soube das oportunidades de mobilidade através da Coordenadoria de Relações Internacionais da UENP e decidiu participar. “Conheci sobre o MITACS em 2021, apliquei naquele ano, mas não passei da primeira fase. Em 2022, resolvi tentar novamente e, para minha surpresa, fui selecionada para realizar o estágio de pesquisa de três meses oferecido pelo programa”, relatou.

Para o Coordenador de Relações Internacionais da UENP, Fábio Henrique Rosa Senefonte, a mobilidade acadêmica fomenta as trocas interinstitucionais e isso enriquece muito o processo de internacionalização da Universidade. “A mobilidade no exterior é uma oportunidade também de levar o nome da UENP mais longe e, com isso, conseguimos ocupar cada vez mais espaços no cenário internacional. Esperamos que a universidade possa fortalecer as parcerias internacionais e, por extensão, ampliar as atividades de mobilidade para que mais membros da comunidade possam se beneficiar dessa experiência singular”, destacou o professor.

MITACS

O Mitacs Globalink Research Internship é uma iniciativa competitiva para estudantes de graduação internacionais de diversos países e regiões. De maio a outubro de cada ano, os candidatos mais bem classificados participam de um estágio de pesquisa de 12 semanas sob supervisão de momebros do corpo docente da universidade canadense em uma variedade de disciplinas acadêmicas, desde ciências, engenharias e matemática até humanidades e ciências sociais.

