Nota GRECES Acadêmicos do Capial

Ontem (19/02), nos sagramos bicampeões do carnaval de Jacarezinho, coroando um trabalho maravilhoso de nossa comunidade. Um título construído com 05 notas 10 (Bateria, Alegorias,e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Enredo) de um total de 07 quesitos. Gratidão a todos e todas que ajudaram a escrever essa história, gratidão Unidos Do Cruzeiro por terem sido um adversário a altura, abrilhantando o espetáculo, gratidão Prefeitura Municipal de Jacarezinho pelo apoio, gratidão povo de Jacarezinho pelo show que deram na Rua Paraná. Voa Capiau! Sempre pela cultura carnavalesca local.